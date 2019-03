EstÃ¡ proibida a venda de 46 planos de saÃºde a partir de hoje

Da redação com Agência Brasil

Está suspensa, a partir desta segunda-feira, a venda de 46 planos de saúde de 13 operadoras de todo o país. A punição aplicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é resultado do programa de monitoração de desempenho do setor, que apurou reclamações de consumidores sobre problemas de cobertura assistencial, prazo de atendimento e rede credenciada.

Os 46 planos atendem 570 mil beneficiários atualmente. Para esse grupo, o atendimento está garantido, segundo a ANS. A restrição é apenas para a captação de novos clientes, justamente para que a empresa possa regularizar a prestação de serviços aos beneficiários que já fazem parte da sua carteira.

A medida foi anunciada antes do carnaval, com base em reclamações de beneficiários no último trimestre de 2018.

“Os planos suspensos só podem voltar a ser comercializados quando forem comprovadas melhorias”, informou a agência. Eles atendem juntos, a cerca de 570 mil beneficiários, que não são afetados pela medida. A assistência médica continua valendo para quem já é cliente, mas novas vendas não podem ser feitas.

Deixe seu Comentário

Leia Também