Fiems fim de ano 2025
Saúde

Estado expande terapia renal e descentraliza atendimento no SUS

Plano de Ação Regional amplia serviços de TRS e reduz deslocamentos de pacientes

26 dezembro 2025 - 16h25Da redação, com SES
Foto: Divulgação/SESFoto: Divulgação/SES  

A ampliação da pactuação do Plano de Ação Regional para a Doença Renal Crônica resultou, ao longo de 2025, na expansão e manutenção dos serviços de Terapia Renal Substitutiva (TRS) em Mato Grosso do Sul, com abertura de novas unidades no interior e reforço da rede já existente. A medida reduziu deslocamentos de pacientes e ampliou a capacidade de atendimento pelo SUS.

A pactuação, firmada no fim de 2024, entrou em fase de execução em 2025 e orienta a organização da rede para o biênio 2025–2026. O plano prevê a descentralização dos serviços de hemodiálise, com atendimento regionalizado conforme a macrorregião de origem do paciente.

Entre as ações implementadas estão a ampliação de serviços em cidades-polo, a implantação de novas unidades em municípios do interior, a habilitação de uma nova clínica em Campo Grande e a abertura de novos turnos de atendimento. Com isso, a rede estadual aumentou o número de vagas e reduziu o tempo de espera para início do tratamento.

Outro eixo da política foi o repasse de incentivos estaduais para garantir a manutenção dos serviços de TRS, especialmente no interior, assegurando a continuidade do atendimento e a estabilidade das unidades já em funcionamento.

A organização do fluxo segue a Linha de Cuidado da Pessoa com Doença Renal Crônica, com monitoramento contínuo da produção e da qualidade dos serviços pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul. A estratégia permitiu ajustar a oferta conforme a demanda regional e ampliar o acesso ao tratamento fora dos grandes centros.

