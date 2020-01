Estado recebe maior investimento na Saúde da história de MS

O Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde (SES), conseguiram o repasse de R$125 milhões para o setor da Saúde no estado de Mato Grosso do Sul em 2020. O investimento é o maior em 40 anos, afirmou Geraldo Resende, secretário de Saúde.

Através de projetos e emendas da SES encaminhadas pelo Governo, estado garantiu a maior quantia da história de Mato Grosso do Sul. “Em 40 anos de existência de nosso Estado, nunca Mato Grosso do Sul teve tantos recursos federais para investimento na área de saúde. Isso é consequência do trabalho da equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde em conjunto com os técnicos do Ministério da Saúde, bem como da boa interlocução do governador Reinaldo Azambuja junto ao governo federal”, disse o secretário de Saúde.

Ainda de acordo com o Resende, esse investimento vai garantir melhorias em todas as áreas da saúde, desde compra de equipamentos até construções e ampliações de unidades de saúde. “Essas conquistas se devem também a outros fatores, como as parcerias com os municípios, a atenção especial do ministro Luiz Mandetta para o nosso Estado, o apoio das bancadas federal e estadual”, completou.

Um estudo já foi realizado e a compra de equipamentos para as unidades hospitalares de todo o estado vai demandar a quantia de R$ 85.159.746,00. Somente no Hospital Regional de MS, serão investidos R$ 38.602.982,00 para a compra de mais de 1.100 equipamentos novos, como mamógrafo, aparelhos móveis de Raios-X, computadores, entre outros.

A rede Hemosul, receberá o valor de R$ 1.732.990,00, onde R$ 1.283.000,00 vão para o Hemocentro Coordenador em Campo Grande e R$ 449.990,00 para as outras unidades da rede.

O banco de leite humano também contará com um repasse de R$ 79.890,00.

Além dos equipamentos, parte da quantia será revertida para obras. R$ 13.401.850,00 serão para obras de ampliação no Hospital Regional de MS, com a construção do Centro de Reabilitação e Readaptação Estadual (CRER-MS).

