Feriadão contará com plantão de vacinação em três unidades de saúde da Capital

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), estará realizando neste feriadão, na quinta-feira (5), sexta-feira (6) e sábado (7), um plantão de vacinação em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e uma Unidade de Saúde da Família (USF).

Estarão disponíveis todas as vacinas do calendário, incluindo a de gripe a de Covid. As únicas exceções são os imunizantes que possuem cronograma específico, como é o caso da BCG.

Segundo o cronograma da Sesau, estarão abertas, das 7h às 17h, sem intervalo para almoço, as UBSs 26 de Agosto e Dona Neta e a USF Moreninha.

Para se imunizar, basta levar a caderneta de vacinação e documento pessoal com foto.

