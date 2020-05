Gatos podem transmitir coronavírus sem apresentar sintomas, diz estudo

Sarah Chaves, com informações da CNN Brasil

O New England Journal of Medicine, publicou nessa semana um novo estudo que indica que gatos podem ser infectados pelo novo coronavírus e transmitir a doença para outros animais da mesma espécie.

Na pesquisa, três gatos domésticos foram infectados com a Covid-19, por cientistas chineses e americanos e em apenas 24h após a inoculação do vírus, dois dos animais estavam com o vírus. Depois de três dias, todos estavam infectados.

Depois, os cientistas ainda juntaram gatos saudáveis nas jaulas individuais de cada um dos gatos infectados. Após cinco dias, todos estavam com a doença. “Embora haja relatos de gatos infectados sintomáticos, nenhum dos gatos em nosso estudo apresentou sintomas, incluindo temperatura corporal anormal, perda substancial de peso ou conjuntivite”, diz a pesquisa.

O estudo concluiu que os dados que mostram a facilidade de transmissão entre gatos domésticos, motivo pelo qual é preciso que os governos reconheçam e investiguem a cadeia potencial de transmissão entre humanos e gatos.

Deixe seu Comentário

Leia Também