Hemosul muda Whatsapp para marcar doações

O Hemosul alterou o número de whatsapp que funciona exclusivamente para agendamentos de doação na unidade da Capital, a informação foi dada nesta sexta-feira (8), a partir de agora o número que vale para os agendamentos é o (67) 99298-6316.

Os números fixos disponíveis para agendamento na Capital – (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 -, e também o das unidades do Hemosul no interior do Estado permanecem os mesmos.

De acordo com o Hemosul, apesar do enfrentamento do coronavírus ser uma prioridade, ainda existem diversos pacientes internados por outras patologias que dependem das bolsas de sangue e plaquetas coletadas na instituição.

Vale lembrar que uma doação pode salvar até três vidas, o Hemosul também informou que adotou todos os protocolos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e orienta que os doadores mantenham os cuidados para evitar o contágio durante todo percurso entre a sua residência e o local de doação.

Como Doar

Para doar é necessário apresentar documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos. Doadores que tenham entre 16 e 17 anos, precisam estar acompanhados dos pais ou responsável legal.

Deixe seu Comentário

Leia Também