Hospital do Câncer recebe 18 leitos de UTI nesta quinta-feira

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O Governo de Mato Grosso do Sul, participará da entrega de 18 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, nesta quinta-feira (9), a partir das 15h, no Hospital do Câncer Dr. Alfredo Abrão como medida estratégica de combate ao coronavírus.

Dos 18 leitos, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) disponibilizou nove respiradores e foram entregues mais nove, o restante da estrutura é da própria unidade hospitalar.

A estratégia inicial é que sejam encaminhados para este hospital os casos não coronavírus no objetivo de desafogar, por exemplo, os leitos do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Para a diretora geral de Atenção à Saúde, Marielle Alves Correa Esgalha, dependendo do avanço da pandemia, pode haver alterações na destinação dos leitos sem oferecer risco aos que frequentam o hospital. “A princípio os leitos serão destinados a casos não covid. Porém queremos tranquilizar a população, uma vez que essa ala está localizada já em ambiente isolado, sem a presença de pacientes, em um andar específico”, ressalta.

