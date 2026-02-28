Menu
Saúde

HU-UFGD oferta 11 vagas para médicos com salário de R$ 11,4 mil

Processo seletivo simplificado prevê contratos de até dois anos e jornada de 24 horas semanais

28 fevereiro 2026 - 08h53Luiz Vinicius
Vagas são para médicosVagas são para médicos   (Divulgação/HU-UFGD)

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), abriu processo seletivo simplificado para preencher 11 vagas imediatas para médicos.

As vagas são para Anestesiologia (2), Pediatria (5), Psiquiatria (1), Ecocardiografia (1), Neurologia (1) e Neurologia Pediátrica (1). A jornada é de 24 horas semanais, com salário de R$ 11.464,58, além de benefícios.

A contratação será por tempo determinado, de até dois anos, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. A remuneração corresponde ao primeiro nível da carreira, sem vínculo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Ebserh e sem previsão de progressão funcional.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Ebserh, entre 27 de fevereiro e 3 de março de 2026, até as 23h59. Não há taxa. O candidato precisa preencher formulário eletrônico e anexar currículo e documentos comprobatórios.

A seleção será por análise curricular, com pontuação máxima de 30 pontos — até 20 para títulos acadêmicos e 10 para experiência profissional. O resultado preliminar está previsto para 6 de março e o definitivo para 9 de março, após recursos.

