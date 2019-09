José Mauro cumpre expediente na UBSF Jockey Clube nesta quarta

Joilson Francelino, com informações da assessoria

O projeto “Sesau Itinerante”, em mais uma fase, irá até a UBSF do bairro Jockey Clube para aproximar a gestão daqueles que usam frequentemente o Sistema Único de Saúde. O gabinete do secretário de saúde, José Mauro Filho, estará na unidade a partir das 7:30 para fazer despacho de documentos e conhecer de perto a realidade da unidade.

Com a migração do gabinete por um dia, o secretário irá presenciar como é a movimentação da unidade, sua estrutura e ouvirá a demanda dos pacientes, facilitando assim a tomada de decisões de acordo com a necessidade de cada uma das unidades.

O secretário José Mauro Filho ressalta a importância de estar próximo da população. “Quando estamos próximos da população, conseguimos entender as necessidades de cada local e atender de maneira satisfatória as demandas apresentadas. Ouvir a comunidade é uma estratégia para aproximar, ainda mais, a gestão do usuário”, comenta.

No local, o secretário ainda atenderá a imprensa, falando sobre os projetos da secretaria a médio e longo prazo, para diminuir as filas por cirurgias e sobre o Hospital das Moreninhas e a construção do Hospital Municipal.

Apesar da proposta ser de visitar uma unidade por semana, no dia seguinte o gabinete será transferido para a UBS do bairro Pioneira.

