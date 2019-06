José Mauro cumprirá expediente na UBS Estrela do Sul, nesta quarta

Com o objetivo de aproximar ainda mais a gestão da realidade vivida pela população, o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, adotou uma medida inédita e fará reunião em uma unidade básica de saúde. A primeira escolhida foi a UBS Estrela do Sul, na região do Segredo, e a visita acontece nesta quarta-feira (12), a partir das 8h.

O secretário conduzirá a tradicional reunião com superintendentes, que acontece toda semana na sede da secretaria, bem como se reunir com vereadores e membros do Conselho Local de Saúde.

Nesta visita, José Mauro Filho também pretende conversar com pacientes e com os trabalhadores da unidade. “Quero ouvir as pessoas, saber o que elas desejam de nós e colher as solicitações. Precisamos nos aproximar ainda mais da população, para oferecermos um serviço de saúde com qualidade e presteza. Por isso, quero visitar várias unidades e entender os anseios da comunidade”, disse.

A UBS Estrela do Sul atende, principalmente, a população do bairro com o mesmo nome da unidade, o Nascente do Segredo, Jardim Presidente, Imperial, Otávio Pecora e adjacentes. Conta com 76 profissionais, sendo seis médicos (3 clínicos, 2 ginecologistas e 1 pediatra), quatro salas de atendimento clínico básico, além de local específico para inalação, curativo, enfermagem, farmácia e vacinação.

Para a gerente da unidade, Carolina Rodrigues Ferreira da Conceição, “a visita é importante para aproximar a gestão da realidade de cada UBS/UBSF e atender às demandas apresentadas”.

A Sesau tem 68 unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF) nas sete regiões da capital.

