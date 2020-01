Jovem alerta sobre uso do narguilé após desenvolver câncer pulmonar

Sarah Chaves, com informações do Folha da Cidade

A jovem Nayara Moura, 23 anos, que mora atualmente em Dourados, faz um alerta sobre o uso do narguilé, após desenvolver um câncer pulmonar por causa do tabaco, com sintomas que começaram em julho do último ano.

Nayara relata que começou com dores no corpo, falta de ar, dores das costas, suor noturno e chegou a perder aproximadamente 12 quilos em menos de um mês. A suspeita é que seu estado de saúde tenha sido prejudicado pelo uso de narguilé, que ela costumava fumar aos finais de semana ou sempre que ia em festas.

Segundo ela, o diagnóstico de câncer no pulmão a abalou muito. “Eu era muito vaidosa, só que o meu medo não era da doença, por incrível que, pareça eu tinha muito medo de perder o meu cabelo”.

Ela conta que usava sempre em seu círculo social. “Eu nunca fui fumante, eu usava muito o narguilé aos finais de semanas, em festinhas. Sempre tinha, eu sempre estava usando. Então comecei a ter muitas tosses quando eu usava o narguilé, mas na minha cabeça, nunca que seria ele [narguilé] que estaria me fazendo mal”.

Nayara então fez um raio-x no pulmão. Assim que o médico viu o resultado, ela foi encaminhada rapidamente para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O tumor já media 12 centímetros e o pulmão estaria coberto por uma espécie de massa. “Recebi essa notícia eu tinha 22 anos, hoje estou com 23. Já tem uns oito meses que eu estou nessa luta constante”, de acordo com a jovem o tratamento com quimioterapia deve prosseguir até março deste ano.

Após a descoberta do câncer, ela agora faz publicações em suas redes sociais alertando outras pessoas sobre o uso do narguilé. “Ah se eu pudesse voltar atrás, ah se eu tivesse ouvido os meus pais quando me diziam o quanto o famoso narguilé me faria mal.. ah se eu pudesse… mas eu não posso. Sabe de uma coisa eu não consigo entender, o porque insistimos em coisas que só nos fazem mal”, relata.

“Hoje eu estou lutando para viver por causa disso. Quando você ouvir que o narguilé lhe faz mal e não der a mínima. Lembre-se de mim que sou a prova viva disso. Tenho câncer no pulmão, com apenas 23 anos, por causa de uma fase da minha vida que eu achava que sabia tudo. Sabe o que é de fato? É que nunca achamos que vai acontecer com a gente, até acontecer”, previne.

Deixe seu Comentário

Leia Também