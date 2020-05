Mais de 3 mil mortes aguardam teste para saber se paciente tinha Coronavírus

O boletim diário do Ministério da Saúde com a atualização do panorama da pandemia do coronavírus mostra que o número de mortes em investigação chegou ao maior patamar desde que a divulgação começou a ser feita diariamente, há cerca de um mês.

De acordo com o panorama, há 3.319 mortes registradas no país que são suspeitas de relação com o coronavírus.

Segundo o procedimento divulgado, estas são as mortes que estão aguardando um resultado laboratorial que confirme que o paciente falecido estava infectado com o novo coronavírus.

Diariamente, desde 23 de abril, o ministério divulga um número fechado de quantas mortes foram confirmadas em um período pelas secretarias de saúde. Apenas nos dias 24 de abril e 11 de maio os dados não foram informados.

O balanço dessa terça-feira (19) registrou o maior número de mortes em investigação desde o início da pandemia, 1.179 mortes confirmadas, elevando o total de vítimas fatais para 17.971.

Deixe seu Comentário

Leia Também