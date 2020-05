Covid-19: Brasil tem 674 novas mortes e chega a 16.792

Flávio, com informações do G1

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (18) seu mais recente balanço de mortes e casos confirmados de Covid-19. Os principais dados são:

- 16.792 mortes, eram 16.118 no domingo

- Em 24 horas, foram mais 674 novas mortes registradas

- 254.220 casos confirmados, eram 241.080 casos no domingo

- Em 24 horas, foram mais 13.140 casos

De acordo com o ministério, 136.969 pacientes estão em acompanhamento (53,9% do total) e 100.459 estão recuperados (39,5%).

MS

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com a atualização dos casos de coronavírus desta segunda-feira (18), no Mato Grosso do Sul registrou 43 novos casos e uma morte causada por coronavírus nas últimas 24h, com isso o estado alcançou 613 pessoas contaminadas e 16 óbitos.

O óbito se trata de Marilda Reis, 70 anos, a vítima faleceu na noite de domingo (17), em um hospital de Três Lagoas, apesar disso, ela era moradora de Brasilândia e foi contaminada após realizar uma reunião familiar no dia das mães, onde 12 pessoas foram contaminadas.

Dos 43 novos casos, 22 são de Dourados, oito são de Guia Lopes da Laguna, sete de Campo Grande, dois em Três Lagoas, Ponta Porã, Itaporã, Coxim e Fátima do Sul registraram um caso cada.

O número de notificações de casos recebidos pela SES é de 5.054, com 24 casos ainda em investigação, 4.396 casos descartados e 21 casos excluídos.

Campo Grande ainda é a cidade com maior número de casos, contabilizando 181, seguida por Guia Lopes da Laguna com 105 e Três Lagoas com 93, Dourados com 64 e Jardim com 20 casos.

Deixe seu Comentário

Leia Também