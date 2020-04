Mais um tripulante do navio Costa Fascinosa morre de coronavírus

Gabriel Neves com informações da "Agência Brasil"

Mais um tripulante, 44 anos, do navio Costa Fascinosa, da companhia italiana Costa Cruzeiros, faleceu de covid-19 em Santos (SP), onde a embarcação está atracada, em quarentena. A informação é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ele havia desembarcado para tratamento em 26 de março e estava internado em uma unidade de tratamento intensivo (UTI) de um hospital local.

Outras duas mortes de pessoas que estavam no Costa Fascinosa já foram registradas em abril. São também dois tripulantes da embarcação: um homem, 42 anos, morto no último domingo (19), e um médico italiano, 70 anos, no último dia 16. Ambos estavam em hospitais da Baixada Santista.

Hoje, o Costa Fascinosa está no último dia de quarentena. A partir de amanhã (27), o navio vai iniciar o desembarque de parte dos tripulantes para repatriação.

“Esses desembarques, como os de qualquer outra embarcação, devem ser realizados após avaliação médica do tripulante e os desembarcados devem seguir diretamente para o aeroporto. Além disso, a repatriação deve ser autorizada pelo Ministério das Relações Exteriores”, destacou, em nota, a Anvisa.

