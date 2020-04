Coronavírus: apenas 15% dos contaminados estão internado em UTIs em MS

Apenas 15% das pessoas contaminadas, hoje, com o novo cornavírus estão internadas em Mato Grosso do Sul, o número representa apenas 18 pacientes utilizando leitos de UTIs.

O número foi divulgado na manhã deste domingo (26), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), no balanço epidemiológico da Cvid-19, liberado diariamente pelo estado.

Nele é possível observar, que MS já conta com 234 pessoas que foram ou estão contaminadas com o novo coronavírus, apesar do alto número, 114 pessoas já estão "curadas", ou seja, finalizaram a quarentena e não apresentam mais sintomas.

Entre as 120 pessoas restantes, que ainda são portadores do vírus e foram diagnosticadas, apenas 18 estão em leitos de UTIs, entre elas 8 em leitos públicos e 10 em particulares.

O número representa um total de 15% dos pacientes diagnosticados com a doença. Apesar dos números esperançosos que apresentam o estado, isso pode ser uma conseqüência do isolamento social adota no início da pandemia, que está sendo ignorado pela população atualmente.

Isolamento em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul, atualmente, é o segundo estado do Brasil com o pior índice de isolamento social, uma estatística divulgada na última sexta-feira (24), mostra que a taxa no estado é de apenas 42,4%. A média nacional foi de 48,4%.

Curados não estão imunes

De acordo com a Organização Social de Saúde (OMS), em um informe cientifico, emitido na última sexta-feira (24), “não há evidências” de que as pessoas já recuperadas do coronavírus desenvolvam anticorpos que as deixem protegidas contra uma segunda infecção do vírus.

“Atualmente não há evidências de que as pessoas que se recuperaram do Covid-19 e possuam anticorpos estejam protegidas contra uma segunda infecção”, diz o documento.

