Maternidade lança campanha para arrecadar frascos de vidros

O Banco de Leite Humano da Maternidade Cândido Mariano inicia nesta segunda-feira (1), a campanha “Desafio dos 50 Dias” para arrecadar frascos de vidro para coleta e armazenamento de leite. A meta é acumular 600 recipientes antes do Dia Mundial de Doação de Leite Humano, celebrado no dia 19 de maio.



De acordo com a enfermeira Alexandra Camargo, uma das responsáveis pelo desafio, os frascos de vidros são ideais por conta da resistência. “O leite precisa ser congelado e descongelado em banho-maria para não perder suas propriedades”, explica. “O vidro também evita a contaminação”, complementa a profissional.



Segundo a enfermeira, o ideal é que sejam doados frascos de maionese ou café solúvel, mas os vidros em outros formatos, como de conservas e doces, também serão aceitos. Vale ressaltar que o recipiente serve ainda para o processo de pasteurização e facilita o trabalho das mães que fazem a retirada em casa, com o auxílio da equipe da maternidade.



“Estabelecemos esse desafio para promover que a união faz a força e lembrar, claro, da importância do aleitamento materno”, afirma a enfermeira Alexandra.

Os interessados podem entrar em contato pelos telefones 67 3041-4735 ou 67 3042-9994 ou levar os frascos de vidro na maternidade, na R. Mal. Candido Mariano Rondon, 2644, Centro.

