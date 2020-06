Ministério da Saúde disponibiliza R$ 20,6 milhões às Santas Casas de MS

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

O Ministério da Saúde repassou R$ 20,6 milhões Santas Casas e hospitais filantrópicos de Mato Grosso do Sul. Segundo o Governo, o recurso faz parte da segunda parcela do auxílio financeiro emergencial para o controle da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

No estado, o montante será distribuído a 33 município e a 42 unidades hospitalares. A portaria é de número 1448 e foi divulgada no Diário Oficial da União, do dia 29 de maio de 2020.

Ainda conforme o órgão, os critérios adotados para distribuição do recurso federal tomaram em consideração os dados epidemiológicos oficiais; número de leitos SUS dess hospitais filantrópicos e, ainda, os valores da produção dos serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade dessas unidades.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, os recursos chegam em momento oportuno para o combate da doença. “Essas unidades são peças fundamentais para nos ajudar no tratamento dos casos da doença, pois participam de formam complementar do SUS”, ressaltou.

Clique aqui e acesse a lista completa, dos recursos, dos municípios e das unidades hospitalares.

