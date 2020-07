Morador de Dourados denuncia descarte irregular de testes de coronavírus

Flávio Veras, com informações do Dourados News

Um morador de Dourados denunciou um suposto descarte irregular de materiais de coleta que aparentam terem sido utilizados para testagem de coronavírus (Covid-19). Os utensílios foram encontrados jogados às margens da rodovia BR-463 em Dourados.

Segundo reportagem do Dourados News, no local estavam jogados objetos como seringas, luvas, testes rápidos de Covid-19 e cotonetes para coleta do tipo Swab. Foi constatado que se trata de materiais aparentemente usados, alguns inclusive com sangue, podendo estar contaminado.

A suspeita é que os lixos hospitalares tenham caído de um caminhão que realizava o transporte dos objetos. O secretário Municipal de Saúde, Gecimar Teixeira Junior, afirma não ter conhecimento da denúncia e que vai verificar o caso.

