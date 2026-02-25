MS inicia vacinação de trabalhadores da APS com doses do Butantan

Mato Grosso do Sul iniciou o recebimento de vacinas contra a dengue voltadas aos profissionais da Atenção Primária à Saúde. Ao todo, 7.878 doses do imunizante atenuado produzido pelo Instituto Butantan foram encaminhadas ao Estado para aplicação nesta primeira etapa da estratégia nacional.
O quantitativo representa 55% do público-alvo estimado nesta fase inicial. As doses chegaram à Rede de Frio Estadual no dia 23 de fevereiro, dentro da ação coordenada pelo Ministério da Saúde para vacinar trabalhadores da APS vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Nesta etapa, a imunização será exclusiva para profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Estão incluídos trabalhadores com funções assistenciais e preventivas, como médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e odontólogos, além de equipes multiprofissionais formadas por nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, profissionais de Educação Física, assistentes sociais e farmacêuticos.
Também integram o público-alvo agentes comunitários de saúde (ACS), agentes de combate às endemias (ACE) e trabalhadores administrativos e de apoio das unidades, como recepcionistas, vigilantes, equipes de limpeza, cozinheiros, auxiliares e motoristas de ambulância.
A vacina é aplicada em dose única, por via subcutânea, e é indicada para pessoas de 15 a 59 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente de infecção prévia por dengue. A distribuição seguirá critérios técnicos definidos pelo Ministério da Saúde, conforme o público estimado em cada município.
Água Clara – 30
Alcinópolis – 32
Amambai – 96
Anastácio – 68
Anaurilândia – 34
Angélica – 31
Antônio João – 25
Aparecida do Taboado – 53
Aquidauana – 139
Aral Moreira – 42
Bandeirantes – 38
Bataguassu – 120
Bataiporã – 24
Bela Vista – 74
Bodoquena – 23
Bonito – 58
Brasilândia – 42
Caarapó – 67
Camapuã – 53
Campo Grande – 1.962
Caracol – 23
Cassilândia – 61
Chapadão do Sul – 114
Corguinho – 40
Coronel Sapucaia – 36
Corumbá – 227
Costa Rica – 86
Coxim – 132
Deodápolis – 61
Dois Irmãos do Buriti – 69
Douradina – 30
Dourados – 377
Eldorado – 63
Fátima do Sul – 52
Figueirão – 12
Glória de Dourados – 41
Guia Lopes da Laguna – 37
Iguatemi – 50
Inocência – 71
Itaporã – 62
Itaquiraí – 91
Ivinhema – 116
Japorã – 39
Jaraguari – 51
Jardim – 67
Jateí – 36
Juti – 28
Ladário – 46
Laguna Carapã – 34
Maracaju – 136
Miranda – 170
Mundo Novo – 54
Naviraí – 147
Nioaque – 50
Nova Alvorada do Sul – 103
Nova Andradina – 107
Novo Horizonte do Sul – 17
Paraíso das Águas – 29
Paranaíba – 108
Paranhos – 36
Pedro Gomes – 42
Ponta Porã – 243
Porto Murtinho – 48
Ribas do Rio Pardo – 97
Rio Brilhante – 103
Rio Negro – 38
Rio Verde de Mato Grosso – 116
Rochedo – 19
Santa Rita do Pardo – 32
São Gabriel do Oeste – 100
Selvíria – 35
Sete Quedas – 24
Sidrolândia – 133
Sonora – 69
Tacuru – 29
Taquarussu – 20
Terenos – 61
Três Lagoas – 245
Vicentina – 29