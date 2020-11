MS registra 7 mortes e 266 casos de coronavírus

O Estado de Mato Grosso do Sul confirmou mais 266 casos e sete novas mortes em decorrência do coronavírus, nesta segunda-feira (2). Três dos óbitos registrados nas últimas 24 horas eram moradores de Campo Grande. O número de infectados já chega a 82.884. MS já teve 1.609 óbitos. .

Atualmente 254 pessoas estão internadas com Coronavírus no Estado, sendo 138 em leitos clínicos e 118 em UTI. O índice de ocupação de leitos é de 70%, na macrorregião de Campo Grande. Já a macrorregião de Dourados com 51% de ocupação. Na macrorregião Três Lagoas com 38% dos leito ocupados. A macrorregião de Corumbá está com a taxade ocupação está em 52%.

As cinco cidades que tiveram mais óbitos são, Campo Grande quejá registrou 686 mortes pelo novo coronavírus, Corumbá com 160 óbitos, em Dourados já são 110, em Aquidauana foram 64 pessoas que perderam a vida e Três Lagoas tem a 42 mortes. A taxa de letalidade no estado está em 1,9%.

Foram registrados no boletim do coronavírus, sete óbitos, três em Campo Grande, e quatro municípios registraram uma morte, foram Cassilândia, Corumbá, Dourados e Porto Murtinho. Dos óbitos registrados, dois aconteceram no dia 30, três nos dias 31 de outubro e outros dois dia 1° de novembro, um dos casos, foi de uma idosa de 76 anos de Corumbá, com nada relatado.

De acordo com a SES, dos 266 novos casos, as cinco cidades com mais casos em 24 horas, são Campo Grande com 198 casos, Três Lagoas com 18, Corumbá com 12 infectados, Naviraí tem 8 casos e Ponta Porã registrou 6 novos casos.

As cinco cidades que tiveram mais casos desde o inicio da pandemia, a Capital já contabiliza um total de 36.397 registros da doença, Dourados tem 8.554, Corumbá já registrou 4.844 casos, Três Lagoas com 2.952 óbitos e Sidrolândia com 2.130.

Conforme o boletim, MS já soma 323.144 casos notificados,dos quais 237.999 foram descartados. Há 257 amostras em análise no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen-MS) e 2.004 casos ainda aguardam encerramento pelos municípios.

