MS tem média de 14 mortes diárias por covid-19 em agosto

O Mato Grosso do Sul registrou, no mês de agosto, 14,3 mortes diárias por covid-19. Em relação as infecções, foram contabilizados 812 novos casos por dia, de acordo com o levantamento divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta segunda-feira (17).

Somente no neste mês, foram 216 óbitos pelo novo coronavírus, até a divulgação do último boletim epidemiológico da doença que aconteceu na manhã de hoje. Diante do “quadro ruim” o secretário de saúde, Geraldo Resende chamou atenção para a falta de cuidado daquelas pessoas que tem promovido festas clandestinas.

“Faço um apelo que não aconteça mais festas, aglomerações, pescarias como se a vida estivesse normal”, lamentou citando os diversos profissionais que desde março atuam na linha de frente colocando suas vidas em risco para cuidar dos infectados pela Covid.

Dados consolidados nas últimas 24 horas confirmaram 12 mortes em decorrência da Covid-19 com idades entre 42 a 96 anos. São sete em Campo Grande, dois em Aquidauana, dois de Miranda, e Ladário, Naviraí e Paranaíba um óbito cada. Desse total, apenas três não tinham nada relatado, os demais possuíam fatores de risco e comorbidades.

Os casos confirmados também seguem em curva ascendente. As confirmações de ontem para hoje somam 589. As cinco cidades com mais casos são Campo Grande (+380), Corumbá (+34), Dourados (+29), Aquidauana (+26), e Juti (+17). A média móvel do Estado está em 812 casos confirmados por dia.

