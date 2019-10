Nesta manhã, 15 pediatras atendem em apenas três unidades na Capital

Conforme tabela divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), no período matutino desta sexta-feira (11), 15 pediatras estarão disponíveis para atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) dos bairros Coronel Antonino, Universitário e Leblon. No decorrer do dia, todas as unidades contarão com clínicos gerais para atendimento em urgência e emergência.

O atendimento pediátrico no período da tarde será reduzido com apenas seis médicos na UPA Coronel Antonino e seis na UPA Leblon. Apenas à noite o plantão é intensificado, mas ainda assim, não será em todas as UPAs e Centros Regionais de Saúde (CRS), que a população poderá contar com atendimento pediátrico e é bom dar uma conferida na tabela antes de sair de casa, caso haja necessidade de se deslocar até uma unidade hospitalar.

Os pediatras no período noturno estarão nas seguinte unidades: Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário, Moreninhas, Leblon e Tiradentes.

