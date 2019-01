Nesta quarta-feira, plantão médico é completo em três UPAs da capital

A escala médica para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estão completas e conta, em média, com quatro a sete profissionais no plantão de hoje (23). Somente Coronel Antonino e Vila Almeida tem pediatras essa manhã, mas na parte da tarde na Universitário está cinco médicos da área para atender o público.

As demais unidades contam com o atendimento apenas clínico e adulto durante o dia, variando com escala de quatro a cinco profissionais. No período noturno quase todas a unidades funcionam com atendimento pediátrico, exceto as UPAs Aero Rancho, Santa Mônica e Coophavilla.

Deixe seu Comentário

Leia Também