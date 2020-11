Novos casos de Covid-19 somam 1.178 em 24h na capital

O boletim epidemiológico da Covid-19 divulgado neste sábado (28), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), apresenta um expressivo aumento nos números de novos casos no Estado que registra total de 97.605 pacientes infectados até a data de hoje, sendo que Campo Grande registrou 1.178 novos casos.

Foram registrados 1.884 novos exames positivos para a doença, sendo a maioria na capital. Campo Grande segue com números muito altos. Em seguida vem a cidade de Dourados com 118, Naviraí com mais 70; Corumbá com 56 e Maracaju com 45.

O óbitos registrados nas últimas 24h foram de 3 pessoas em Campo Grande, todas já apresentavam comorbidades. Veja o quadro.

Estão em isolamento domiciliar 9.685 pessoas e 450 estão internados em leitos clínicos, dos quais 185 estão em UTI . A ocupação de leitos públicos é de 144 e 105 respectivamente. Na rede privada são 121 em leitos clínicos e 80 em UTI.

