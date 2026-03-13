Pesquisadoras do Humap participam de treinamento internacional em Buenos Aires

Entre os dias 9 e 11 de março de 2026, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) esteve representado em Buenos Aires, na Argentina, em um importante treinamento internacional voltado à capacitação e atualização sobre o protocolo do estudo MARITIME-CV — Avaliação do Impacto de Maridebarte Cafraglutida nos Resultados Cardiovasculares em Participantes com Doença Cardiovascular Aterosclerótica e Sobrepeso ou Obesidade.

Participaram da atividade as médicas cardiologistas Dra. Adriana Lugo Ferrachini e Dra. Renata London Rodrigues Nascimento, subinvestigadoras do projeto de pesquisa conduzido no Humap sob a liderança do médico cardiologista Dr. Delcio Gonçalves da Silva Jr.

A participação das profissionais integra as ações previamente acordadas no projeto de capacitação da equipe de pesquisa, reforçando o compromisso institucional com a qualificação contínua dos profissionais envolvidos na condução de estudos clínicos. A iniciativa também contribui para garantir a excelência na execução dos protocolos e para a incorporação das atualizações científicas e operacionais mais relevantes em nível internacional.

A presença do Humap em um treinamento estratégico para a condução do protocolo na América Latina evidencia a relevância da instituição no cenário da pesquisa clínica cardiovascular. Além disso, fortalece sua inserção em redes internacionais de investigação e demonstra o compromisso do hospital com o desenvolvimento de estudos de alto impacto científico, assistencial e acadêmico.

Para a superintendente do Humap-UFMS/Ebserh, Andrea Lindenberg, a participação da equipe em espaços internacionais de formação e atualização científica reforça o papel da instituição na produção de conhecimento em saúde.

“Quando nossos profissionais participam de capacitações internacionais, ampliamos nossa capacidade de desenvolver pesquisas de alto nível e de trazer inovações científicas para dentro do hospital. Isso fortalece o papel do Humap como hospital de ensino, pesquisa e assistência, sempre com foco na melhoria do cuidado oferecido à população”, destaca.

A ação foi realizada pelo Centro de Pesquisa Clínica do Humap, com a participação das médicas Dra. Adriana Lugo Ferrachini e Dra. Renata London Rodrigues Nascimento.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m