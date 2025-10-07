Menu
Menu Busca terça, 07 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Prefeitura diz que fornece refeições a pacientes e acompanhantes nas UPAs

Ministério Público constatou que acompanhantes não estavam recebendo alimentação e cobra esclarecimentos do município

07 outubro 2025 - 14h51Vinícius Santos     atualizado em 07/10/2025 às 15h56
UPA Leblon, em Campo GrandeUPA Leblon, em Campo Grande   (Divulgação)

Após vistoria do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que constatou que parte dos acompanhantes de pacientes não estaria recebendo alimentação nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) de Campo Grande, a prefeitura se manifestou em nota encaminhada ao JD1 Notícias, rebatendo a informação e afirmando que o fornecimento das refeições está sendo feito normalmente.

Segundo a nota enviada pela administração municipal,

“A Secretaria Municipal de Saúde informa que tem cumprido integralmente o compromisso assumido junto ao Ministério Público Estadual quanto ao fornecimento de alimentação aos pacientes e acompanhantes que aguardam transferência hospitalar nas unidades de urgência e emergência da Capital.
O fornecimento das refeições é realizado de forma organizada e contínua, com acompanhamento das equipes multiprofissionais das unidades, responsáveis por informar diretamente pacientes e acompanhantes sobre o serviço, conforme o fluxo previamente estabelecido por esta Coordenadoria.

Esclarece-se que as tabelas de controle utilizadas refletem o levantamento diário da média de pacientes que permanecem em espera por vaga hospitalar há mais de 24 horas, considerando cada unidade e turno. O cálculo do total de refeições distribuídas é feito com base em 100% dos pacientes nessa condição (24h+), acrescido de 30% correspondentes aos acompanhantes.

Dessa forma, o número total de marmitas entregues refere-se exclusivamente a essa parcela específica de pacientes e acompanhantes.”

A vistoria do MPMS ocorreu após denúncias de que pessoas estavam permanecendo por vários dias nas unidades sem receber alimentação. Diante da constatação, o promotor de Justiça Marcos Roberto Dietz, da 76ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, segue cobrando explicações e providências da prefeitura.

A investigação do Ministério Público, que tramita desde setembro de 2024, busca esclarecer se o município está cumprindo integralmente o fornecimento de refeições prometido e de que forma está sendo feita a comunicação com pacientes e acompanhantes.

Entre os pontos que o promotor aguarda resposta estão:

- Se há previsão de data para o processo licitatório que garantirá a contratação permanente do serviço de alimentação (Processo nº 001128/2025-57), com envio de cronograma atualizado;

- Qual a média mensal de pacientes atendidos com alimentação em cada UPA e CRS, discriminados por unidade;

- Qual a média mensal de acompanhantes que recebem refeições, também por unidade;

- Se há comunicação prévia aos pacientes e acompanhantes sobre a disponibilidade do serviço e de que maneira essa interlocução ocorre;

- Quais soluções emergenciais estão sendo adotadas para evitar descontinuidade no fornecimento, tendo em vista que a vistoria in loco do MPMS constatou que parte dos acompanhantes não estaria recebendo as refeições devidas, em desacordo com o compromisso firmado anteriormente pela Secretaria Municipal de Saúde.

O procedimento investigativo segue em andamento na 76ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Campanha de Multivacinação começa em MS e segue até 31 de outubro
Saúde
Campanha de Multivacinação começa em MS e segue até 31 de outubro
Foto: Sesau
Saúde
Campo Grande institui "Voluntários da Saúde" para ações na comunidade
Público-alvo é crianças e adolescentes
Saúde
Campanha de multivacinação prioriza cadernetas de crianças e adolescentes em MS
Brasil tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol; MS tem 5 suspeitos
Saúde
Brasil tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol; MS tem 5 suspeitos
UPA Leblon, em Campo Grande
Cidade
Promotor cobra prefeitura para garantir comida a pacientes e acompanhantes nas UPAs
Foto: Ilustrativa -
Saúde
MPMS exige controle rigoroso em bares e supermercados para prevenir intoxicação por metanol
Portaria Hospital Regional -
Justiça
Empresários e servidores são condenados por fraude em licitações do Hospital Regional
Foto: Kamilla Ratier
Saúde
MS define plano de ação com fiscalização e protocolos contra intoxicação por metanol
Brasil está assustado diante dos graves casos de intoxicação por metanol noticiados nos últimos dias
Saúde
Gastroenterologista alerta para os riscos e como agir em caso de intoxicação por metanol
Equipe da Vigilância Sanitária em ação
Saúde
Vigilância Sanitária cria força-tarefa contra risco de intoxicação por metanol em MS

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS