Menu
Menu Busca quarta, 22 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Tem ou não tem? MP quer número de marmitas que prefeitura diz enviar as UPAs

Em ofício recente, Marcos Roberto Dietz reitera pedido de esclarecimentos e estabelece prazo de 10 dias para resposta

22 outubro 2025 - 09h23Vinícius Santos
UPA do Jardim Leblon UPA do Jardim Leblon   (Reprodução/Google Maps)

O promotor de Justiça Marcos Roberto Dietz, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), tem cobrado reiteradamente da Prefeitura de Campo Grande informações precisas sobre o fornecimento de alimentação a pacientes e acompanhantes que permanecem por mais de 24 horas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) da Capital.

A demanda faz parte da fase de coleta de provas de uma investigação aberta em 2024, após denúncias e constatações de que pacientes estavam ficando por vários dias nessas unidades sem acesso à alimentação adequada enquanto aguardavam transferência para leitos hospitalares.

Em resposta à investigação, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenadoria da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (CRAUE), afirmou que passou a fornecer refeições regulares a partir do dia 26 de maio deste ano. No entanto, o próprio promotor identificou falhas nesse fornecimento, o que motivou novos questionamentos.

No último ofício encaminhado à Prefeitura, cuja primeira solicitação não foi respondida — evidenciado pela menção "REITERAÇÃO DE OFÍCIO" — o promotor Marcos Roberto Dietz requereu que em até 10 (dez) dias sejam apresentadas as seguintes informações:

a) A existência de previsão para deflagração do processo licitatório para o fornecimento de refeições aos pacientes e acompanhantes internados nas UPAs e CRSs, acompanhada do cronograma atualizado do trâmite administrativo (Processo nº 001128/2025-57), visando à contratação permanente do serviço;

b) A média mensal de pacientes beneficiados com o fornecimento de alimentação em cada uma das UPAs e CRSs, identificando unidade por unidade;

c) A média mensal de acompanhantes atendidos com o fornecimento de alimentação em cada UPA e CRS, também discriminada por unidade;

d) Se há comunicação prévia aos pacientes e acompanhantes sobre a possibilidade de receber alimentação e qual a forma de interlocução utilizada para essa comunicação;

e) Quais soluções emergenciais estão sendo analisadas para evitar a descontinuidade do serviço.

O caso continua tramitando na 76ª Promotoria de Justiça, que realiza o acompanhamento rigorzoso para assegurar que os direitos dos pacientes e seus acompanhantes.

WhatsApp Image 2025 10 22 at 08.25.53Imagem / Reprodução / Processo

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fumacê em Campo Grande
Saúde
Fumacê percorre quatro bairros de Campo Grande nesta terça-feira; confira
Terreno onde o empreendimento está inscrito -
Saúde
Licitação do Hospital Municipal em Campo Grande segue paralisada há mais de um ano
Fumacê
Saúde
Fumacê reforça combate ao mosquito Aedes aegypti em seis bairros da Capital nesta segunda
Foto: Ilustrativa -
Justiça
Justiça obriga plano de saúde a custear equoterapia para autistas em Campo Grande
Santa Casa da Capital
Saúde
Em crise, Santa Casa recorre ao STJ para receber quase R$ 50 milhões da prefeitura
Foto: Divulgação
Saúde
Dia D da vacinação vai até o fim da tarde deste sábado no Tiradentes
Campo Grande realiza Dia D da Campanha de Multivacinação neste sábado
Saúde
Campo Grande realiza Dia D da Campanha de Multivacinação neste sábado
Fumacê passará por sete bairros nesta segunda-feira
Saúde
Fumacê reforça combate ao Aedes aegypti em quatro bairros da Capital nesta sexta-feira
Saguão Santa Casa
Saúde
Santa Casa cobra da prefeitura recursos federais retidos desde a Covid-19
Psiquiatra debate limites e educação infantil no Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira
Saúde
Psiquiatra debate limites e educação infantil no Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande