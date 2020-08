Regional ganha 10 leitos de UTI para pacientes com coronavírus

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Hospital Regional Rosa Pedrossian (HRMS), teve 10 novos leitos de UTI ativados pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com o Governo do Estado para tratamento de casos graves de coronavírus.

A disponibilização de novos leitos de UTI assegura a assistência adequada ao paciente em estado grave e contribui para manter a estabilidade na taxa de ocupação de leitos de UTI no município.

Nos últimos quatro meses a capital mais que dobrou a capacidade de internação de pacientes em estado crítico, através da contratualização de leitos na rede pública, privada e filantrópica. O número de leitos de UTI passou de 116 para 285.

Conforme o censo elaborado pela Divisão de Monitoramento Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) no final da tarde de quarta-feira (5) a ocupação global de leitos críticos no município estava em 82% . Isso significa que dos 285 leitos disponíveis 234 estavam ocupados, ou seja, 51 leitos de UTI encontravam-se vagos.

A previsão é de que até a próxima semana mais 10 leitos de UTI sejam implementados no HRMS, totalizando 111 na unidade hospitalar. Ainda este mês, outros 10 leitos também estão em processo de tratativa para serem ativados no Hospital Adventista do Pênfigo.

