Santa Casa é selecionada em projeto “Paciente Seguro”

A Santa Casa de Campo Grande foi selecionada para participar do projeto “Paciente Seguro” do Ministério da Saúde e Hospital Moinhos dos Ventos (PROADI-SUS) que tem como objetivo melhorar os processos que envolvem a segurança do paciente para atender o disposto nas legislações do Ministério da Saúde vigentes, como consequência, disponibilizando assistência de qualidade.



Na última terça (26) e quarta-feira (27), a Santa Casa recebeu a visita de duas representantes do Hospital Moinho dos Ventos, Ananda Zamberlan e Daniela dos Santos, para levantarem as possíveis melhorias referente a segurança do paciente e os processos que poderão ser instituídos, visando a segurança e qualidade do paciente. A reunião inicial contou com a presença da gerência de enfermagem e as representantes do Núcleo de Segurança do Paciente do hospital.



O projeto “Paciente Seguro” propõe processos de trabalhos fundamentados em boas práticas em saúde para a promoção da cultura de segurança do paciente. De forma prática, o projeto assegura que o profissional saiba o que fazer dentro da unidade de saúde para garantir a segurança das pessoas que irão passar por algum tipo de atendimento. Como exemplo, identificar o paciente no momento da internação, na hora de fazer um exame e verificar se a recomendação médica está indo para a pessoa que foi prescrita. Do mesmo modo, verificar a dosagem e via de administração de um medicamento.



“Acreditamos que este projeto veio para aperfeiçoar e melhorar a segurança do paciente na nossa instituição, tornando o atendimento ao paciente cada vez mais seguro. Este projeto trabalha com temas que abordam os protocolos de segurança do paciente e seu objetivo é melhorar a segurança do paciente em hospitais públicos. Estamos felizes em ser selecionados para a participação deste projeto e desejamos que a Santa Casa cresça cada vez mais e seja uma referência em segurança do paciente”, disse a enfermeira no Núcleo de Segurança do Paciente, Ana Beatriz Ferrari.



Participaram do encontro a gerente de enfermagem, Luciana Gimenez, e as representantes do Núcleo de Segurança do Paciente, Regiane Bononi, Ana Beatriz Ferrari, Alvina Gouveia, Tatiane Carvalho, Lígia Benfatti, Roselaine Alvares, Eliane Gonçalves, Maressa Siqueira, Cristiane Osório, Juliana Veríssimo, Cynthia Aguiar, Vanessa Farel e Dra. Priscila Alexandrino.

Deixe seu Comentário

Leia Também