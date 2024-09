Santa Casa vai ampliar leitos de cardiopediatria com apoio do Estado

Vinícius Santos com informações do MPMS

A Santa Casa de Campo Grande irá expandir os leitos de cardiopediatria em resposta ao pedido da 32ª Promotoria de Justiça da Saúde Campo Grande. Esta decisão segue o inquérito civil 06.2024.00000700-6, instaurado pelo MPMS.

Em ofício enviado no dia 5 de setembro, o hospital informou que a ampliação será realizada através de um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde (SES). O acordo permitirá a destinação de recursos para a reestruturação e reforma da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardiopediátrica.

A ampliação foi solicitada após vistorias em junho de 2024, que revelaram a superlotação da UTI Cardiopediátrica da ABCG. A taxa de ocupação ultrapassou 100% nos meses de janeiro, março e abril, e foi de 92,2% em fevereiro. Na época, a lista de espera para cirurgias eletivas incluía 80 pacientes de todo o estado.

