Saúde e Bem-Estar destaca prevenção ao câncer colorretal

O programa “Saúde e Bem-Estar”, que vai ao ar nesta sexta-feira (1º), receberá o Dr. Justiniano Vavas, especialista em gastroenterologia e endoscopia digestiva, para um bate-papo sobre a prevenção e conscientização do câncer colorretal.

Professor-adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Dr. Justiniano também é presidente da Associação Médica do Estado e conselheiro fiscal da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG).

A entrevista vai abordar os riscos, sintomas e principais formas de prevenção da doença. O objetivo é reforçar a importância do diagnóstico precoce e da realização regular de exames preventivos, como a colonoscopia.

