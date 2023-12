Saúde e Bem-Estar fecha o ano com entrevista sobre oxigenoterapia hiperbárica

A Dra. Andreia Antoniolli, retorna ao Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido menezes para a última edição do programa em 2023 nesta sexta-feira (15). A proprietária da BiologicalAge irá abordar as indicações de câmara hiperbárica de oxigenoterapia.

Fundadora e coordenadora do Centro de Estudos em Células Tronco, Engenharia e Tecidos de Genética Toxicológica (Cetrogen), do Hospital Rosa Pedrossian, Andreia Antoniolli fala sobre as novas tecnologias e aprofunda o tratamento das células através da oxigeniterapia, que vai além do uso para recuperação de procedimentos cirúrgicos.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

Essa será a última entrevista do programa semanal Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes em 2023, com retorno previsto a partir do dia 19 de janeiro com novos temas e entrevistados.

