
Saúde

SES identifica novos casos da variante K da gripe em MS

Ao todo, Estado soma 12 pacientes com idades entre 3 meses e 87 anos e moram em cinco cidades

23 dezembro 2025 - 16h12Sarah Chaves
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou a identificação de nove novos casos da variante K da Influenza A (H3N2) em Mato Grosso do Sul, elevando para 12 o total de registros confirmados no Estado. Os casos foram detectados em moradores de Campo Grande, Costa Rica, Nioaque, Ponta Porã e Três Lagoas, com pacientes que variam de 3 meses a 87 anos de idade.

Segundo a SES, todos os novos casos estão em investigação epidemiológica. Informações complementares já foram solicitadas aos municípios de residência dos pacientes para subsidiar a análise do cenário e identificar possíveis vínculos epidemiológicos. Até o momento, não há indicação de alteração no padrão de circulação do vírus no Estado.

A SES reforça a importância da manutenção das medidas preventivas já previstas em alertas epidemiológicos e notas técnicas vigentes, incluindo cuidados respiratórios, atenção aos sinais e sintomas e a busca por atendimento de saúde em casos de agravamento clínico, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com comorbidades.

A Secretaria esclarece que a Influenza A (H3N2) é um vírus que já circula de forma regular no país. Pessoas com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave podem estar infectadas por diferentes agentes virais, como Influenza A (H1N1 ou H3N2), Influenza B, covid-19 ou outros vírus respiratórios. A identificação de subclados e variantes, como o K, ocorre por meio de sequenciamento genético realizado no âmbito da vigilância laboratorial.

A vacinação contra a influenza segue como a principal estratégia de prevenção. Conforme dados do Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul já aplicou 1.103.949 doses do imunizante. Desse total, 407.835 foram destinadas aos grupos prioritários, que somam uma população-alvo de 668.371 pessoas, resultando em cobertura vacinal de 61,02%.

Para a execução da campanha, o Estado recebeu 1.305.860 doses da vacina contra a influenza, das quais 1.299.280 já foram distribuídas aos municípios. Atualmente, o estoque sob gestão da SES é de 6.580 doses. A Secretaria destaca que os municípios receberam quantitativo suficiente para atender 100% da população prioritária, com novos envios realizados conforme solicitação.

A vacinação permanece disponível para grupos especiais ainda não imunizados e integra a rotina de crianças, idosos e gestantes. A dose aplicada em 2025 é única anual. Em 2026, a vacina atualizada será encaminhada pelo Ministério da Saúde, tradicionalmente a partir de março. .

