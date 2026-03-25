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SES orienta inÃ­cio imediato da vacinaÃ§Ã£o contra a gripe nas cidades de MS

As doses da primeira remessa jÃ¡ foram entregues aos 79 municÃ­pios e devem vacinar grupos prioritÃ¡rios antes do Dia D

25 marÃ§o 2026 - 19h10Taynara Menezes
A campanha segue o calendário do Ministério da SaúdeA campanha segue o calendÃ¡rio do MinistÃ©rio da SaÃºde   (Foto: DivulgaÃ§Ã£o SES)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Mato Grosso do Sul orienta que os municípios iniciem imediatamente a vacinação contra a influenza, antes do Dia D da mobilização nacional, marcado para sábado, 28 de março. A primeira remessa, com 80 mil doses, já foi entregue às 79 cidades do estado, permitindo que cada gestão local organize o início da imunização em suas unidades de saúde.

A coordenadora estadual de Imunização, Ana Paula Goldfinger, destacou a importância da antecipação. “A vacina chega em um cenário epidemiológico ruim para o Estado, onde já registramos uma circulação viral alta. Por isso, precisamos vacinar o maior número de pessoas o quanto antes, especialmente os grupos de maior vulnerabilidade”, pontuou. 

A campanha segue o calendário do Ministério da Saúde, que prevê mobilização nacional até 30 de maio. A SES reforça que o início imediato não substitui o Dia D, considerado fundamental para ampliar rapidamente a cobertura.

“A manutenção do Dia D, no dia 28 de março, é fundamental. É o momento em que conseguimos captar e ofertar a vacina para um número muito grande de pessoas de uma só vez”, afirmou Ana Paula.

O público-alvo inclui:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Gestantes e puérperas

Idosos a partir de 60 anos

Pessoas com comorbidades

Trabalhadores da saúde, professores, profissionais das forças de segurança e caminhoneiros, entre outros grupos definidos pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações)

Para facilitar o acesso, a SES prevê ações extramuros com o Vacimóvel e mobilizações em cidades polos como Corumbá, Dourados e Ponta Porã, em parceria com as prefeituras. A secretaria reforça que a vacinação é a medida mais eficaz para evitar casos graves, internações e mortes, e orienta que o público prioritário procure a unidade de saúde mais próxima sem esperar.

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