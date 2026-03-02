SES realiza curso Sala de Vacina para qualificar profissionais da regiÃ£o sul-fronteira

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza, entre os dias 3 e 6 de março, o curso Sala de Vacina, voltado à qualificação de técnicos de enfermagem e enfermeiros que atuam na imunização. A capacitação será realizada em parceria com o município de Mundo Novo e deve reunir cerca de 40 profissionais da região sul-fronteira.

A iniciativa dá continuidade à formação realizada no ano passado com a Escola Técnica do SUS e tem como objetivo fortalecer a segurança, a padronização de processos e a qualidade do atendimento nas salas de vacina.

Programação resumida

Ao longo de quatro dias, o curso combina teoria e prática. Entre os principais temas estão fundamentos do Sistema Único de Saúde (SUS), bases imunológicas, cobertura vacinal e calendários de vacinação da criança, adolescente, adulto, gestante e idoso.

A programação também inclui campanhas de imunização (Covid-19, Dengue, Influenza e bronquiolite), aplicação da BCG, biossegurança, rede de frio, protocolos operacionais, ESAVI (eventos adversos pós-vacinação), CRIE e atividades práticas com simulações. O encerramento contará com pós-teste e entrega de certificados.

Qualificação permanente

Para o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, a capacitação fortalece o sistema de imunização no Estado.

“Investir na qualificação das equipes é garantir segurança no processo de vacinação. A sala de vacina exige conhecimento técnico, domínio dos protocolos e atualização constante. Essa formação prepara os profissionais para atuar com mais segurança, melhorar coberturas vacinais e responder de forma adequada aos desafios do dia a dia”, destaca.

