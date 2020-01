Suspeita de Coronavírus chega ao Paraguai; SES monitora a situação em MS

Marya Eduarda Lobo, com informações do ABC Color

Foi registrado o primeiro caso suspeito do coronavírus no Paraguai, país vizinho de Mato Grosso do Sul. Um chinês morador em Assunção, no Paraguai, pode ter contraído o vírus quando esteve na China comemorando as festas de fim de ano.

O Ministro da Saúde, Julio Mazzoleni, repassou essa informação em entrevista realizada nesta quarta-feira (29). Ele disse que o homem procurou o ministério alegando estar com febre.

De acordo com o ministro, o homem chegou a Assunção no último sábado (26), pelo aeroporto Silvio Pettirossi, após ter feito escala na Espanha, depois de passar o Natal na Europa.

Nesse sentido, destacou que a Vigilância em Saúde ativou um protocolo que envolve a elaboração de todo o itinerário das pessoas com quem o homem teve contato ao entrar no país, com o objetivo de determinar possíveis rotas de infecção em caso de confirmar a doença.

Ainda conforme Mazzoleni está descartada a possibilidade de mais pessoas suspeitas de terem coronavírus, incluindo uma pessoa que está internada no Hospital Bautista de Asunción.

Diante dos fatos, o JD1 Notícias entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), que em nota afirmou que o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de Mato Grosso do Sul monitora a situação do novo coronavírus e está pronto para ser acionado pelos municípios.

A Secretaria também recomendou as equipes de vigilância epidemiológica municipais, bem como serviços de saúde, a estarem alertas aos casos de pessoas com sintomatologia respiratória e que apresentam histórico de viagens para áreas de transmissão local do vírus, que tenham vinculo ou contato próximo com caso suspeito nos últimos 14 dias.

Deixe seu Comentário

Leia Também