Tchau, 'Zé gotinha'! MS inicia transição de nova imunização contra a poliomielite

Mato Grosso do Sul colocará fim nas doses orais contra a poliomielite neste sábado (28), quando realiza uma logística reversa para recolher todas as vacinas e substituir pelas injetáveis, conforme o plano nacional do Ministério da Saúde de substituição do imunizante.

As doses, que passarão a ser vacinas injetáveis, começarão a valer na segunda-feira (30). A nível nacional, o Ministério da Saúde definiu o dia 4 de novembro como data início da aplicação exclusiva da VIP (Vacina Inativada Poliomielite).

Segundo a coordenadora estadual de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, a mudança foi baseada em pesquisas, critérios epidemiológicos e evidências científicas sobre a vacina e recomendações internacionais para deixar o esquema vacinal ainda mais seguro.

Ainda conforme Goldfinger, Mato Grosso do Sul realizou uma reunião web com os 79 municípios para explicar como funcionará a logística reversa.

Atualmente, o esquema vacinal contempla a administração de três doses da VIP aos 2, 4 e 6 meses e duas doses de reforço da VOPb, a gotinha, aos 15 meses e aos 4 anos de idade.

Com a mudança, será necessária apenas uma dose de reforço com VIP, aos 15 meses de idade, de modo que o esquema vacinal com o referido imunobiológico será:

2 meses 1ª dose

4 meses 2ª dose

6 meses 3ª dose

15 meses dose de reforço

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também