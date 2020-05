Terceira fase da campanha de vacinação começa hoje em MS

Saiba Mais Saúde Saiba onde 23 pediatras atenderão nesta manhã na capital

A terceira fase de vacinação contra a gripe, em Mato Grosso do Sul, começa neste sábado (9) e tem como público alvo os idosos, profissionais de saúde, doentes crônicos, profissionais de força de segurança e salvamento, indígenas, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo e portuários.

De acordo com o governo do estado, dos grupos prioritários na campanha de vacinação contra a influenza, dois já ultrapassaram a meta para este ano na primeira e na segunda etapa

São esses grupos os dos idosos no qual foram aplicadas 264,1 mil doses, e a dos trabalhadores da saúde, com 61,8 mil doses. Ainda falta alcançar a meta para o grupo de indígenas, até o momento 18,8 mil doses das 77 mil previstas foram aplicadas.

Agora na terceira fase da campanha, além dos grupos já citados, também serão vacinadas as crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes, puérperas até 45 dias, adultos de 55 a 59 anos de idade e professores da rede pública e privada.

Nesta semana, o Ministério da Saúde divulgou a alteração do início da terceira fase do dia 09 para o dia 11 de maio, entretanto, no Estado foi mantida a data anterior.

“O Estado de MS, uma vez que já recebeu 80% do quantitativo da terceira fase, irá manter o início da campanha no dia 09, uma vez que alguns municípios farão a vacinação no sábado. Cada município tem autonomia de organizar sua própria estratégia”, explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Gislaine Coelho Brandão.

