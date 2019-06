UBS Tiradentes abre sala extra para atender a demanda

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou na tarde desta segunda-feira (3) que, para atender a demanda da campanha contra a gripe na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Tiradentes, foi preciso abrir uma sala extra de vacinação.



A campanha que antes era direcionada apenas para pacientes do grupo de risco, foi aberta nesta segunda para toda a população e a unidade do Tiradentes foi a mais procurada desde as primeiras horas desta manhã. Uma longa fila se formou em frente ao posto e pacientes reclamaram da demora. A Sesau informou que outras unidades também abriram salas extras, mas não detalhou quais.



A prefeitura informou que as salas de vacina nas 68 UBSs e de Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) funcionam de acordo com o horário estabelecido para cada unidade e a aplicação ocorre enquanto durarem os estoques de cada unidade. A quantidade de doses remanescentes ainda está sendo contabilizada, a Sesau estima que há 50 mil doses.



Para facilitar o acesso às informações da Campanha, a Sesau disponibiliza um site específico onde constam todas as informações sobre quem deve se vacinar, locais de vacinação e documentos que devem ser apresentados.. Clique aqui e acesse .

