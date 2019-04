UPAs atendem com 58 pediatras ao longo do dia

De acordo com a escala médica desta quinta-feira (11), divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, 58 médicos pediatras atendem no decorrer do dia em diversas Unidades de Pronto Atendimento. A maioria cumpre horário no período noturno.

A unidade da Vila Almeida e Coronel Antonino terão disponíveis seis pediatras cada, na parte da manhã, a tarde e a noite. O atendimento no período noturno também se estende as unidades do Universitário, Moreninha, Leblon, Nova Bahia e Tiradentes.

O atendimento para adultos está disponível em todas as dez unidades durante todo o dia e a noite.





