Upas da capital atendem com clínico geral o dia todo

Nesta terça-feira (5), todas as Unidades de Pronto Atendimento (Upas) da capital, atendem os três períodos com médicos clínicos geral. A média de profissionais varia de três a cinco, dependendo da demanda da unidade.

São 55 médicos pediatras que atendem demandas de algumas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da capital. As unidades Vila Almeida e Coronel Antonino terão pediatras nos três períodos de atendimento, enquanto as unidades do Universitário, Leblon, Tiradentes, Nova Bahia e Moreninha atendem à noite.

Veja a escala:

