Vacina contra herpes-zÃ³ster avanÃ§a no Congresso e pode entrar no SUS

ApÃ³s aprovaÃ§Ã£o na ComissÃ£o de Direitos Humanos (CDH), o PL 4.426/2025, que inclui a vacina contra o herpes-zÃ³ster doenÃ§a causada pelo mesmo vÃ­rus da catapora no calendÃ¡rio do SUS, segue agora para anÃ¡lise na ComissÃ£o de Assuntos Sociais (CAS). O projeto Ã© de autoria da senadora Dra. EudÃ³cia (PL-AL).

A proposta prevÃª que o imunizante seja oferecido a pessoas com mais de 50 anos e tambÃ©m a maiores de 18 anos que apresentem comprometimento do sistema imunolÃ³gico, ampliando a proteÃ§Ã£o para grupos mais vulnerÃ¡veis Ã doenÃ§a.

A imunizaÃ§Ã£o deverÃ¡ ser realizada com vacina que possua registro aprovado pela AgÃªncia Nacional de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria (Anvisa) e seja indicada especificamente para a prevenÃ§Ã£o do herpes-zÃ³ster.

