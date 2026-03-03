Menu
Menu Busca terÃ§a, 03 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
SaÃºde

Vacina contra herpes-zÃ³ster avanÃ§a no Congresso e pode entrar no SUS

Proposta jÃ¡ foi aprovada pela ComissÃ£o de Direitos Humanos e LegislaÃ§Ã£o Participativa (CDH) e segue para a ComissÃ£o de Assuntos Sociais (CAS)

03 marÃ§o 2026 - 08h54VinÃ­cius Santos
Vacinação VacinaÃ§Ã£o   (Foto: Paulo Pinto/AgÃªncia Brasil)

ApÃ³s aprovaÃ§Ã£o na ComissÃ£o de Direitos Humanos (CDH), o PL 4.426/2025, que inclui a vacina contra o herpes-zÃ³ster doenÃ§a causada pelo mesmo vÃ­rus da catapora no calendÃ¡rio do SUS, segue agora para anÃ¡lise na ComissÃ£o de Assuntos Sociais (CAS). O projeto Ã© de autoria da senadora Dra. EudÃ³cia (PL-AL).

A proposta prevÃª que o imunizante seja oferecido a pessoas com mais de 50 anos e tambÃ©m a maiores de 18 anos que apresentem comprometimento do sistema imunolÃ³gico, ampliando a proteÃ§Ã£o para grupos mais vulnerÃ¡veis Ã  doenÃ§a.

A imunizaÃ§Ã£o deverÃ¡ ser realizada com vacina que possua registro aprovado pela AgÃªncia Nacional de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria (Anvisa) e seja indicada especificamente para a prevenÃ§Ã£o do herpes-zÃ³ster.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notÃ­cias do Portal,Â clique aqui e acesse o canal doÂ JD1 NotÃ­ciasÂ no WhatsAppÂ e fique por dentro dos acontecimentosÂ tambÃ©m pelo nosso grupo,Â acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo doÂ JD1Â noÂ iOSÂ ouÂ Android.

Reportar Erro
Sao JuliÃ£o - Dr Cury

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

A iniciativa dá continuidade à formação realizada no ano passado com a Escola Técnica do SUS
SaÃºde
SES realiza curso Sala de Vacina para qualificar profissionais da regiÃ£o sul-fronteira
Média mensal salta de 1.239 para 1.674 atendimentos após expansão dos serviços
SaÃºde
Atendimentos no Hospital Regional de Dourados aumentam para quase 6,7 mil
Lei definiu fibromialgia como deficiência em todo país a partir de 2026
SaÃºde
Novas diretrizes ampliam o tratamento de fibromialgia pelo SUS
Fachada do espaço no bairro Coronel Antonino
Cultura
Novo espaÃ§o cultural Cult oferece aulas a partir de R$ 25 na regiÃ£o norte da Capital
Vagas são para médicos
SaÃºde
HU-UFGD oferta 11 vagas para mÃ©dicos com salÃ¡rio de R$ 11,4 mil
A ampliação contempla bebês nascidos com menos de 37 semanas de gestação (36 semanas e 6 dias) ou com peso inferior a 1.500 gramas
SaÃºde
BebÃªs prematuros e filhos de mÃ£es com HIV passam a ter acesso ampliado Ã  vacina hexa-acelular em MS
Sede da DECAT, Polícia Civil - Foto: Luiz Vinícius
PolÃ­cia
Em meio Ã  investigaÃ§Ã£o de extermÃ­nio de animais no CCZ, abaixo-assinado cobra auditoria
Ônibus de viagem - Foto: Cleidiomar Barbosa
PolÃ­tica
CÃ¢mara aprova isenÃ§Ã£o de taxa da ANTT para empresas de Ã´nibus afetadas pela pandemia
Hospital Adventista do Pênfigo - Foto: Encyclopedia Adventist
SaÃºde
MPMS vÃª irregularidades sanitÃ¡rias no Hospital do PÃªnfigo e cobra providÃªncias
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) /
SaÃºde
Humap-UFMS recebe novo Raio-X e ampliaÃ§Ã£o da HemodinÃ¢mica em investimentos de R$ 19,7 milhÃµes

Mais Lidas

Lua de sangue
Geral
Lua de Sangue: Eclipse deixarÃ¡ a lua vermelha nesta terÃ§a-feira
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Homem não pagava pensão há dois anos
PolÃ­cia
Homem fica dois anos sem pagar pensÃ£o e acaba preso em Campo Grande
Conceito de fé - Foto: Ilustrativa / Jcomp / Freepik
PolÃ­cia
Pastor com cargo na prefeitura de Campo Grande Ã© alvo de B.O por estupro de adolescente