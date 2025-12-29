Menu
segunda, 29 de dezembro de 2025
Saúde

Veja dicas para se proteger da onda de calor extremo

Altas temperaturas trazem riscos à saúde

29 dezembro 2025 - 18h23Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Altas temperaturas trazem riscos à saúdeAltas temperaturas trazem riscos à saúde   (Fernando Frazão/Agência Brasil)

A onda de calor que afeta diversos estados do país neste final de ano, em especial as regiões Sudeste e Centro-Oeste, traz riscos reais à saúde. O calor pode levar à falência térmica do corpo, com sintomas como confusão mental, pele quente e seca e temperatura corporal acima de 40º C.

O risco de morte é maior para idosos e pessoas com alguma doença, como diabetes e hipertensão, além de Alzheimer e insuficiência renal. Para evitar que o corpo sofra com o calor, é necessário tomar alguns cuidados.

Confira algumas recomendações:

  • Reforce a hidratação. Beba mais água e evite bebidas alcoólicas. Em vez de aliviar o calor, o álcool acelera a desidratação; 
  • use roupas com tecidos respiráveis. Roupas escuras e pesadas retêm calor e dificultam a ventilação; 
  • tenha cuidado com banhos gelados, que provocam efeito rebote e fazem o corpo aumentar a produção de calor. 

Cuidados em casa:

  • Sempre que possível, proteja a casa da entrada de calor, feche portas, janelas e cortinas durante as horas mais quentes e abra de noite para refrescar; 
  • use ventiladores e aparelhos de ar condicionado, se disponíveis; mas sem exagerar na regulagem do frio para não causar choque térmico.

Fora de casa:

  • Antes de planejar suas atividades, procure saber quão quente e úmido será o dia; 
  • não saia durante os horários mais quentes; 
  • quando estiver ao livre, use protetor solar, chapéus e guarda-chuvas; 
  • evite permanecer em ambientes fechados e sem circulação de ar, onde o calor se acumula e pode ser mais intenso do que ao ar livre. 
  • saiba como obter ajuda, anote telefones e informações sobre o serviço de saúde ou de ambulância – para acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ligue 192.

