Última semana do ano começa com calor de 38°C, com chance de chuva e ventania em MS

Atuação de frente fria é determinante para a instabilidade no clima

29 dezembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Céu amanheceu um pouco nublado em Campo GrandeCéu amanheceu um pouco nublado em Campo Grande   (Luiz Vinicius )

O ano de 2025 entra em sua última semana e a previsão meteorológica para quem quer aproveitar os próximos dias em Mato Grosso do Sul é de calor de até de 38°C, mas com possibilidade de chuva e ventania para essa segunda-feira, dia 29.

Essa alternância no clima é proveniente de uma frente fria que favorece justamente essa situação de instabilidade, mesclando o calor e umidade, além da baixa pressão atmosférica.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), aponta que a previsão inicia com sol e variação de nebulosidade, mas no decorrer do dia, há chance de chuvas significativas de até 40 milímetros.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 22°C e máximas podendo chegar a 36°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 25°C e máximas de 38°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 26°C e máxima de 37°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 37°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 24°C e máxima de até 35°C.

Atualmente, a Casa da Saúde fica na Rua Dom Aquino, n&ordm; 1.789, Centro
Cidade
Casa da Saúde altera atendimento no fim de ano, confira e se programe para retirar medicamentos

