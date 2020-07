Voluntários podem fazer inscrições para teste de vacina contra Covid-19

As inscrições de voluntários para os testes da CoronaVac, uma das vacinas contra a Covid-19 em desenvolvimento, começam nesta segunda-feira (13). A vacina, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan, será testada em 9 mil voluntários da área de saúde em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná.

Segundo reportagem da CNN Brasil, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, explicou à CNN que as inscrições dos voluntários no teste serão feitas por meio de um aplicativo de celular, que será disponibilizado na próxima semana. A testagem, que será feita apenas em profissionais da saúde, será iniciada no dia 20 de julho.

“A pessoa preenche esse primeiro cadastramento em que será possível identificar se ela está dentro dos critérios ou não. Tem que concordar em comparecer periodicamente ao centro [de pesquisa] para ter um exame clínico e a retirada de sangue para poder ser avaliado”, disse.

Covas afirmou que a fase 3 de testes custará cerca de R$ 85 milhões e será paga integralmente pelo governo de São Paulo. Ele disse ainda que a propriedade do estudo é do instituto e, que, por isso, se fala em codesenvolvimento com a Sinovac.

Entre os critérios para poder participar dos testes, o diretor afirmou que o voluntário deve ter mais de 18 anos, não ter sido infectado previamente com a Covid-19 e não ter outras doenças. A mulher não pode estar grávida ou planejar engravidar em um futuro próximo.

