Aplicativo Meu Correios apresenta falha de segurança e tem vazamento de dados

Uma falha de segurança, que permitia que terceiros tivessem acesso à dados sensíveis, foi encontrada no aplicativo Meu Correios. Segundo a estatal, o problema já foi corrigido, mas atingiu pelo menos 5% dos usuários do aplicativo.

A vulnerabilidade permitia que fossem vistos os CPFs e números de telefones cadastrados na plataforma. Os usuários atingidos estão sendo informados do vazamento de seus dados por meio de SMS, que pede que eles alterem suas senhas imediatamente.

"Detectamos possível acesso indevido ao seu nº de celular cadastrado, protocolo LGPD foi acionado. Considere alterar a sua senha", diz a mensagem enviada para quem foi atingido pela falha.

A LGPD citada na mensagem se refere a Lei Geral de Proteção de Dados, que protege pessoas físicas e jurídicas de casos como esse e estabelece medidas a serem tomadas pelas empresas.

Em comunicado oficial, o Correios informou que assim que tomou conhecimento da falha, entrou em contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para tomarem novas medidas de segurança digital.

