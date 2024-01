Apple lança proteção antirroubo para o iPhone; veja como ativar

A Apple lançou um novo sistema de proteção para quem teve o iPhone roubado no Brasil, a Proteção de Dispositivo Roubado, funcionalidade introduzida no sistema iOS com a atualização 17.3 do sistema operacional.

Anteriormente, quando a autenticação biométrica falhava, o aparelho exigia o uso de uma senha numérica, momento em que os criminosos começavam a exigir os códigos de acesso das vítimas.

A partir de agora, o uso de autenticação pelo Face ID (facial) ou Touch ID (dedo) será único, mudança que irá dificultar a vida dos criminosos em acessarem as informações sigilosas armazenadas no celular.

Para ativar, basta ir nos “Ajustes” no celular, seguir até a opção de “FaceID e Código” (ou “Touch ID e Código em modelos sem identificação facial), inserir o código de acesso do dispositivo e ativar a opção “Proteção de Dispositivo Roubado”.

O usuário pode escolher ente duas opções de proteção:

Apenas biometria: caso o criminoso tente utilizar senhas salvas no Safari, navegador padrão da Appe, o iPhone exigirá apenas a biometria (Face ID ou Touch ID), sem a opção do código de acesso.

Biometria e espera de uma hora: para alterar a senha do ID Apple, ativar a chave de recuperação ou desativar o "Buscar iPhone", o aparelho pedirá o Face ID ou Touch ID e, em seguida, iniciará uma contagem regressiva de uma hora. Após isso, solicitará outra varredura de Face ID ou Touch ID. Nesse caso, o ladrão terá que passar pelas duas etapas para desativar a Proteção de Dispositivo Roubado e ter acesso aos dados da vítima.

