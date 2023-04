Caiu aí? WhatsApp apresenta instabilidade nesta quinta-feira

O WhatsApp, como qualquer serviço que dependa da internet, está propenso a quedas, e foi o que aconteceu nesta quinta-feira (13), com usuários do aplicativo relatando dificuldade em enviar mensagens, figurinhas e áudios.

Segundo o site Downdetector, especializado em monitorar os mais diversos serviços online, a aplicação já vinha apresentando instabilidade desde às 17h de quarta-feira (12), que se resolveu ao longo da noite. Porém, na tarde de hoje o aplicativo voltou a apresentar uma forte instabilidade.

Nem o WhatsApp e nem a Meta, controladora do aplicativo de troca de mensagens, se pronunciaram sobre a instabilidade ou até quando o problema será resolvido.

