Campo Grande fica em 1º lugar no Ranking Cidades Amigas do 5G

Campo Grande conquista o 1º lugar no Ranking Cidades Amigas do 5G. A nona edição do prêmio foi divulgada pela Conexis Brasil Digital.

O levantamento visa identificar entre os 326 maiores municípios brasileiros, aqueles que se destacam na promoção de serviços de telecomunicações, através da criação de políticas e ações públicas que incentivam e facilitam a instalação da infraestrutura necessária para a expansão desses serviços.

No ranking, são avaliadas informações sobre legislação, burocracia, prazo e efetividade para a implantação de infraestrutura de telecom. As cidades amigas do 5G são aquelas que mais estimulam a conectividade, com leis modernas e sem burocracia no licenciamento.

Uma melhor posição no ranking significa que o município está melhorando o acesso do cidadão à internet e trazendo investimentos ao município.

Campo Grande foi reconhecida como a capital brasileira mais preparada para receber o 5G, superando cidades como Florianópolis, Rio Branco, Porto Alegre e João Pessoa.

A Capital também foi premiada pela Conexis, em Brasília, como a primeira colocada do Centro-Oeste.

“A conquista do primeiro lugar entre as capitais é fruto do esforço conjunto das equipes da Prefeitura, em especial a Agetec com apoio da Semadur e Planurb, que trabalharam incansavelmente para desburocratizar processos e atualizar legislações”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

