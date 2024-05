Carteira do Google deixará de funcionar em versões antigas do Android; entenda

Smartphones com versões mais antigas do sistema operacional Android irão perder, a partir de 10 de junho deste ano, o acesso ao aplicativo Carteira do Google, que permite ao usuário pagamentos por cartão de crédito e débito por proximidade através do celular.

Além dos celulares com versões do Android 8 abaixo, smartwatches com versões anteriores ao Wear OS 2.x também perderão acesso à carteira digital, tornando pagamentos com esses aparelhos impossível.

“Em 10 de junho de 2024, o Google Wallet exigirá o Android 9 ou superior no seu telefone e o Wear OS 2.x ou superior no seu smartwatch. Para ajudar a manter os recursos da Carteira, como transações de toque para pagar, mais seguros, devemos ser capazes de enviar atualizações de segurança para o seu dispositivo. As atualizações de segurança não estão disponíveis para versões do Android abaixo de 9”, disse o Google em comunicado.

Por mais que a perca da funcionalidade possa parecer algo negativo, a motivação por trás dessa decisão da empresa é a segurança do usuário. Aparelhos mais antigos não suportam atualizações importantes de segurança que foram implementadas recentemente, deixando usuários de aparelhos mais antigos vulneráveis a ataques.

Para continuar a utilizar a funcionalidade, será necessário que se atualize o sistema operacional ou, em alguns casos, seja feita a troca do aparelho por um mais atual e com suporte à nova versão do sistema operacional.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também